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У Львівській області запустили нову газову свердловину

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П'ятниця 02 вересня 2022 01:49
У Львівській області запустили нову газову свердловину Фото: У Львівській області запустили нову газову свердловину (Getty Imegas)
Автор: Олег Васьків

У Львівській області розпочала роботу нова високодебітна свердловина. Вона забезпечуватиме видобуток 115 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргазвидобування".

У компанії зазначили, що відповідний показник є високим для західного регіону.

"Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни - 18 днів. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, яких ми зазнали від початку широкомасштабної війни", - заявив т.в.о. генерального директора Олександр Романюк.

Він додав, що "Укргазвидобування" розраховує на зростання видобутку на виснажених родовищах і працює над новими перспективними проектами.

До слова, проєктування та спорудження свердловини здійснювала компанія Expert Petroleum, яка є партнером "Укргазвидобування" в межах РЕС проєкту (Співпраця на умовах підвищення видобутку).

Нагадаємо, біля Кіпру відрили велике родовище газу.

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