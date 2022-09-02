У Львівській області запустили нову газову свердловину
У Львівській області розпочала роботу нова високодебітна свердловина. Вона забезпечуватиме видобуток 115 тис. куб. м газу на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргазвидобування".
У компанії зазначили, що відповідний показник є високим для західного регіону.
"Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни - 18 днів. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, яких ми зазнали від початку широкомасштабної війни", - заявив т.в.о. генерального директора Олександр Романюк.
Він додав, що "Укргазвидобування" розраховує на зростання видобутку на виснажених родовищах і працює над новими перспективними проектами.
До слова, проєктування та спорудження свердловини здійснювала компанія Expert Petroleum, яка є партнером "Укргазвидобування" в межах РЕС проєкту (Співпраця на умовах підвищення видобутку).
Нагадаємо, біля Кіпру відрили велике родовище газу.
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