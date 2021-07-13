У Львівській області заборонили ресторанам готувати салати з майонезом та заварні тістечка

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" у смт Куликів. Тоді отруїлось 24 людини, причиною стала сальмонела.

Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв.

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Окрім того, у всіх закладах харчування мають бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів і антисептиків.