RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області заборонили ресторанам готувати салати з майонезом та заварні тістечка

Автор: Анастасія Рокитна

Влада Львівської області прийняла рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, що швидко псуються. Такі заходи ввели після масового отруєння людей в смт Куликів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Zaxid.net".

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" у смт Куликів. Тоді отруїлось 24 людини, причиною стала сальмонела.

Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв.

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Окрім того, у всіх закладах харчування мають бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів і антисептиків.

Нагадаємо, 7 липня у Львівській області сталось масове отруєння людей в ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєнняресторан