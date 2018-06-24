У Львівській області внаслідок аварії загинула людина

Внаслідок ДТП 8 людей отримали поранення

На автодорозі Ковель – Жовква неподалік міста Великі Мости у Сокальському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Так, на зустрічній смузі "Шкода" зіткнулась з мікроавтобусом "Фольксваген ЛТ", яким керував 35-річний мешканець Волинської області. Одна з жінок-пасажирів від отриманих травм померла, ще семеро доставлені у медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози. Також госпіталізований водій "Октавії".

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Шкода Октавія", 59-річний мешканець міста Пустомити, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху.

"Водії "Тойоти" та "Міцубіші", що рухались йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області внаслідок дороожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинуло 6 людей, ще трьох доставлено в лікарню.