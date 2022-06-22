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У Львівській області з рейок зійшов вагон, затримується низка поїздів: список

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Україна, Середа 22 червня 2022 23:20
У Львівській області з рейок зійшов вагон, затримується низка поїздів: список Фото: у Львівській області затримується низка поїздів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне, очікуються затримки низки пасажирських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Слід очікувати затримку таких поїздів:

№ 18/17 Львів - Харків;
№ 258/260 Івано-Франківськ - Чернігів, Суми;
№ 26/236 Чернівці, Рахів - Одеса;
№ 60/59 Чоп - Київ;
№ 32/31 Перемишль - Запоріжжя;
№ 92/91 Львів - Київ;
№ 2/1 Івано-Франківськ - Харків;
№ 12/11 Львів - Одеса;
№ 82/81 Ужгород - Київ;
№ 36/38 Перемишль, Ужгород - Одеса;
№ 56/55 Рахів - Київ;
№ 749/750 Київ - Львів, Київ - Відень.

Час затримки можна відстежити на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Київ - Шостка.

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Укрзалізниця
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