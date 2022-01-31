У Львівській області викрили схему підробки ПЛР-тестів для пасажирів міжнародних автобусів

Мешканка одного з сіл Львівського району виготовляла вдома підроблені тести для пасажирів рейсових автобусів, які прямували за кордон. Підроблені документи вона привозила до пункту пропуску, де передавала замовникам. За кожен тест жінка брала оплату у розмірі близько 600 гривень, повідомили в поліції.

В одному із автобусів поблизу міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська" правоохоронці виявили та вилучили 16 негативних ПЛР-тестів з ознаками підробки.

У жінки провели обшуки, виявили та вилучили комп’ютерну техніку, виготовлені ПЛР-тести та інші документи з ознаками підробки, а також підроблені печатки медичних установ та зразки підписів, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, та інші речові докази.

Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, - позбавлення волі строк до п’яти років.