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У Львівській області сталось потрійне ДТП, постраждали 7 людей, з них троє - діти

Львівська область , Понеділок 05 жовтня 2020 13:30
У Львівській області сталось потрійне ДТП, постраждали 7 людей, з них троє - діти
Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері у Львівській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів. У результаті аварії постраждали семеро осіб, з них троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталась близько 20:30 на автодорозі “Червоноград-Радехів” неподалік села Бендюга Сокальського району. За попередньо-встановленою інформацією, 50-річний водій автомобіля Mitsubishi виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями Nissan та Volkswagen Passat.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Mitsubishi та його семирічний пасажир, троє пасажирів Volkswagen віком 11, 13 та 39 років, а також 42-річний водій Nissan та його 41-річний пасажир. Також медики встановили, що водій Mitsubishi був на підпитку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок.

Крім того, у Чернігівській області на виїзді з міста Носівка сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули двоє людей.

Раніше у Миронівському районі Київської області легкове авто врізалося у вантажівку, в результаті аварії загинули дві особи.

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