У Львівській області сталась бійка зі стріляниною: постраждали двоє людей

Як повідомляється, бійка зі стріляниною сталася вранці 7 лютого. Тоді 23-річний місцевий житель вистрілив з мисливської рушниці, влучивши в інших учасників бійки. Ними виявились жителі сусіднього села віком 22 та 25 років. З вогнепальними пораненнями вони були госпіталізовані в районну лікарню.

Після цього правоохоронці затримали зловмисника. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та направили на експертизу рушницю.

За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 КК України). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Фото: стрілянина у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)