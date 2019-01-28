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У Львівській області споживання газу скоротилось на 6,1%

Новини » Енергетика    28.01.2019 - 12:29
У Львівській області споживання газу скоротилось на 6,1%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зменшення споживання блакитного палива призводить до погіршення фінансового стану ПАТ "Львівгаз"

Впродовж 2018 року ПАТ "Львівгаз" протранспортувало 1,3 млрд куб. м газу, а це на 81,7 млн куб. м менше, ніж у 2017 році. Найбільше споживання газу у Львівській області скоротило населення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Використання блакитного палива скоротили усі категорії споживачів газу. Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів Львівської області. У 2018 році воно склало 7,9% (66,8 млн куб. м).

Підприємства ТКЕ скоротили споживання газу на 3,7% (11 млн куб. м), промислові підприємства – на 1,4% (2,2 млн куб. м), установи та організації, що фінансуються з державного бюджету –  на 4,4% (1,8 млн куб. м). За словами прес-служби, зменшення споживання блакитного палива призводить до погіршення фінансового стану ПАТ "Львівгаз".

"Обсяги споживання природного газу напряму впливають на фінансування робіт по утриманню газотранспортної системи в належному стані. А скорочення споживання, відповідно приводить до того, що ми не в змозі в повному обсязі виконати усі роботи, котрі дають змогу забезпечити безаварійне та безперебійне газопостачання", - зазначив директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Також у прес-службі повідомили, що тариф на розподіл природного газу - єдине джерело надходження коштів до компанії, за рахунок нього й формується тарифна виручка. А встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби.

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