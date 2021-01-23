У Львівській області потяг протаранив автобус на переїзді, є потерпілі

Фото: постраждалий автобус (facebook.com/LvivRailway)

У Львівській області на залізничному переїзді перегону Ставчани - Любінь Великий потяг протаранив автобус. Водій автобуса, попри світлові попередження та звукову сигналізацію, виїхав на переїзд.

Про це повідомила Львівська залізниця.

Машиніст потяга, помітивши автобус-порушник, застосував екстрене гальмування, але зіткненню не вдалося запобігти, оскільки відстань до нього була замалою. В результаті удару травми отримали двоє пасажирів автобуса.

"За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху", - заявили у Львівській залізниці.

Через зіткнення було затримано рух двох приміський поїздів, але затримок в русі пасажирських поїздів нема.

Нагадаємо, наприкінці грудня з рейок зійшов "Бориспільський експрес". "Укрзалізниця" проводила розслідування інциденту, щоб встановити всі обставини та причини.

Крім того, у жовтні в Туреччині зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті аварії загинули двоє машиністів.