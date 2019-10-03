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У Львівській області перевернувся автомобіль, є жертви

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 10:45
У Львівській області перевернувся автомобіль, є жертви
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Одна людина загинула, 3 постраждали

У Львівській області ввечері 2 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула та ще 3 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 21:30 у селі Корсів. Автомобіль Audi, під керуванням 20-річного місцевого жителя, в'їхав в огорожу та перевернувся. Водій загинув на місці аварії.

Зазначається, що в результаті ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля віком від 21 до 29 років. Постраждалі зі струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодження були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

"За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - додали в поліції.

Нагадаємо, 2 жовтня у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля поліції. В результаті інциденту постраждали двоє правоохоронців. Подія сталася на перехресті вулиць Кульпарківська та Окружна.

Крім того, того ж дня у Києві сталася ДТП за участі мотоцикла та легкового автомобіля. В результаті зіткнення мотоцикліст опинився на капоті автомобіля. Мотоцикліст отримав травми і не зміг обійтися без допомоги медиків.

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