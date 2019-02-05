У Львівській області оголосили карантин через грип

Навчальний процес до кінця тижня призупинено у школах Дрогобича і Стебника

Дрогобычский городской совет решил приостановить учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебныка из-за роста заболеваемости на грипп и ОРВИ среди учащихся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сообщается, что обучение приостановлено до конца текущей недели. Так, во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальник отдела образования горсовета Петр Сушко сообщил, что 4 февраля из 10 тыс. 197 учеников школ Дрогобыча и Стебныка отсутствовали на уроках 2 тыс. 223 ученика, из них - 1 тыс. 922 больны гриппом или ОРВИ.

Отмечается, что только за 1 февраля количество заболевших возросло на 422 ученика. Таким образом процент заболевших гриппом и ОРВИ учащихся составляет 18,8%.

Напомним, в Киеве за пятую неделю 2019 года зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения за пятую неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети. По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 106 школах.

В Николаеве 53 учебные заведения среднего образования с понедельника 4 февраля не будут работать через карантин.

РБК-Украина писало, профильная комиссия приняла решение о закрытие на карантин в Ивано-Франковске 42 школ.