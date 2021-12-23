У Львівській області добудували школу, яку почали зводити ще в 1989 році

Будівництво школи у Гніздичеві було розпочато ще у 1989 році, проте через брак фінансування роботи було припинено. Добудувати її змогли лише після включення до програми "Велике будівництво". Цього року на завершення робіт було виділено понад 50 млн грн.

Потреба у новій школі у Гніздичівській громаді відчувалася вже давно. Хоча у громаді налічується 985 дітей шкільного віку, школа, що діяла досі, була розрахована лише на 680 дітей, внаслідок чого заняття доводилося проводити в дві зміни у трьох різних приміщеннях, одне з яких -1820 року зведення.

У дітей не було ані спортивної, ані актової зали, був відсутній також сучасний харчоблок.

"Сьогодні ми маємо можливість відкрити таку бажану для громади нову школу, яка має всі шанси стати кращою загалом у Стрийському районі", - зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Під час "Великого будівництва" у школі було проведено каналізацію та систему водовідведення. Також були виконані фасадні та внутрішні оздоблювальні роботи. На подвір'ї підрядник уклав бруківку, встановив огорожу та обладнав спортивні майданчики. Для харчоблоку було закуплено та змонтовано сучасне обладнання. У всіх класах встановлені нові меблі.

Заняття у новій школі мають розпочатися з другого семестру навчального року.