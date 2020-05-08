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У Львівській архиєпархії УГКЦ виявили 6 хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 17:17
У Львівській архиєпархії УГКЦ виявили 6 хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед хворих четверо священнослужителів

У Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) заявили про виявлення 6 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УГКЦ.

За даними УГКЦ, обласний лабораторний центр вчора підтвердив 6 випадків інфікування коронавірусом у Львівській архиєпархії. Так, коронавірусом заразилися четверо священників парафії Собору Святого Івана Хрестителя у Львові та двоє працівників цього храму.

"Оскільки серед недужих на коронавірус є не лише миряни, а й представники духовенства, просимо вірних Львівської архиєпархії дотримуватись установлених обмежень, що стосуються масових заходів, зокрема, храмових богослужінь", - заявили в УГКЦ.

Зазначається, що після виявлення коронавірусу у приміщенні храму провели дезінфекцію.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі за добу зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу. Загалом за добу в Києві було підтверджено майже 70 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Києво-Печерській лаврі помер хворий на коронавірус монах Никодим. Священнослужитель нещодавно перейшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Теги Новини України ЛьвівсвященникУГКЦКоронавірус
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