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На львівському вокзалі затримали Володимира Рубана: співпрацював з Медведчуком і "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

У поїзді, який прямував до Львова, був затриманий Володимир Рубан - керівник штабу громадської організації "Офіцерський корпус". Раніше він співпрацював з "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

Затримання відбулося ще вдень 28 лютого.

"Так, близько обіду в поліцію надійшов виклик. Співробітників поліції викликали на залізничний вокзал, де їм передали затриманого. Його доставили в поліцейську дільницю, де з ним працювали співробітники Служби безпеки України", - розповіла речник обласної поліції Світлана Добровольська.

У поліції не повідомили, звідки прямував поїзд.

Володимира Рубана затримав офіцер батальйону полку"Азов".

54-річний Володимир Рубан є проросійським громадським діячем, керівником штабу громадської організації "Офіцерський корпус".

Був фігурантом кримінальної справи з планування насильницького повалення конституційного ладу в Україні, сприяння терористичній організації "ЛДНР".

Рубан був активним учасником проросійського руху Віктора Медведчука "Український вибір". У червні 2013 створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус".

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