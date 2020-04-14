Львівські медики отримали від "АТБ" систему експрес-діагностики COVID-19

Ілюстративне фото (прес-служба)

Обладнання у два рази потужніше, ніж те, яким зараз володіє лабораторія

Корпорація "АТБ" передала львівському лабораторного центру одну з 12 привезених в Україну з Франції систем для експрес-діагностики COVID-19 та інфекційних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляють в компанії, обладнання, на якому можна проводити аналіз до 400 зразків на добу, допоможе українським медикам запобігати поширенню коронавірусної інфекції завдяки оперативній діагностиці та своєчасному виявленню носіїв вірусу, таким чином, знижуючи масштаби епідемії.

"Компанія "АТБ-Маркет" на прохання президента України закупила у Франції на 10 млн грн 12 сучасних систем для діагностики інфекційних захворювань, у тому числі COVID-19. Будучи соціально-відповідальним бізнесом, "АТБ" вважає своїм пріоритетом участь у підтримці української медицини перед обличчям такого виклику, як епідемія коронавірусу", - заявила під час передачі обладнання Львівському лабораторного центру Вікторія Братасюк, заступник регіонального директора компанії "АТБ-Маркет" в Західному регіоні.

Своєю чергою, медики відзначають неоціненний внесок корпорації "АТБ" на підтримку української медицини: новітнє обладнання можна по завершенні епідемії коронавірусу використовувати для діагностики інших інфекційних захворювань. Лабораторні комплекси для експрес-діагностики, закуплені корпорацією "АТБ", і після закінчення пандемії COVID-19 будуть продовжувати служити українцям. CFX96 - це флагманська високопродуктивна система, яка дозволяє проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз в режимі реального часу та одночасно обробляти 90-100 зразків.

"Це обладнання у два рази потужніше, ніж те, яким зараз володіє наша лабораторія", - додала завідувачка львівської вірусологічною лабораторією Ліна Старинчук.

Як уточнили в прес-службі корпорації "АТБ", 12 систем для експрес-діагностики будуть доставлені в лабораторні установи різних регіонів України до 17 квітня. Ними вже користуються обласні лабораторні центри Полтави, Дніпра, Херсона, Чернівців, Києва та Житомира.

Нагадаємо, корпорація "АТБ" виділила на заходи з протистояння епідемії коронавірусу в Україні вже 110 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, "АТБ" реалізує спільний з Міністерством соціальної політики України благодійний проект з надання адресної допомоги представникам соціально незахищених верств населення у вигляді продуктових наборів та товарів повсякденної необхідності.

Повідомлялося, що на реалізацію проекту мережа "АТБ" надала 100 млн грн, які дозволять здійснити адресну допомогу соціально незахищеним категоріям громадян по всій території України. В рамках проекту згідно з поіменними списками, складеними регіональними й місцевими підрозділами Мінсоцполітики, буде роздано близько 580 тисяч безкоштовних наборів в локаціях присутності супермаркетів "АТБ".