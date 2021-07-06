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Під Львовом поряд з поліцейською дільницею розстріляли чоловіка

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Львів, Вівторок 06 липня 2021 14:48
Під Львовом поряд з поліцейською дільницею розстріляли чоловіка Фото: в Івано-Франківську сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У районному центрі Львівської області Стрий в ніч на 5 липня двома пострілами в спину, імовірно, з дробовика був убитий 41-річний чоловік. У місті проводиться спецоперація, злочинця поки не знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ZAXID.NET.

За його даними, вбивство сталося близько півночі на вулиці 1-го листопада серед житлових будинків в декількох сотнях метрів від поліцейської дільниці. Злочинець розстріляв місцевого жителя Івана Гарбича впритул.

У поліції інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, але розкрити подробиці відмовилися. Ведуться пошуки злочинця. У місті триває спецоперація.

Відомо, що 41-річний Іван Гарбич не був одружений і не мав дітей. Раніше він займався дрібною торгівлею.

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