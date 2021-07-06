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Под Львовом рядом с полицейским участком расстреляли мужчину

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Львов, Вторник 06 июля 2021 14:48
Под Львовом рядом с полицейским участком расстреляли мужчину Фото: в Ивано-Франковске произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В районном центре Львовской области Стрый в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика был убит 41-летний мужчина. В городе проводится спецоперация, преступника пока не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZAXID.NET.

По его данным, убийство произошло около полуночи на улице 1-го Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.

В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.

Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее он занимался мелкой торговлей.

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