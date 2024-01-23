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Во Львове жилой массив остался без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки

Фото: во Львове жилой массив остался без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" во вторник, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Львовтеплоэнерго".

"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению подачи отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов. Ориентировочный срок восстановления - 21:00", - говорится в сообщении.

Также во Львовском горсовете сообщили, что минувшей ночью произошел сбой в системе теплоснабжения "Львовтеплоэнерго", в результате чего остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве Сихов.

Теперь возобновили работу 175 пунктов и до конца дня планируют полностью возобновить подачу тепла и горячей воды.

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Львов