Во Львове жилой массив остался без отопления и горячей воды из-за хакерской атаки

Жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" во вторник, 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Львовтеплоэнерго".
"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению подачи отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов. Ориентировочный срок восстановления - 21:00", - говорится в сообщении.
Также во Львовском горсовете сообщили, что минувшей ночью произошел сбой в системе теплоснабжения "Львовтеплоэнерго", в результате чего остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве Сихов.
Теперь возобновили работу 175 пунктов и до конца дня планируют полностью возобновить подачу тепла и горячей воды.
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