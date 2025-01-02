Во Львове задержали парня, который повредил менору: что ему грозит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Подозреваемого разоблачили оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками Управления криминального анализа полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, 19-летний парень в момент совершения нарушения был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 178 УКУ (повреждение религиозных сооружений или культовых зданий). Фигуранту грозит штраф от тысячи до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 60 до 240 часов, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция также решает вопрос о других участниках инцидента, которые находились рядом и снимали событие на видео.