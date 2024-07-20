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Во Львове задержали двух человек, которые поджигали авто военных за деньги

Фото: иллюстрация, как полиция задерживает преступников (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Эдуард Ткач

Во Львове сотрудники полиции задержали двух человек, которые за "быстрые" и "легкие" деньги поджигали авто военнослужащих.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Совместно с ГУНП во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных по заказу", - говорится в сообщении.

Сейчас у СБУ достаточно доказательств их действий. В ходе обысков у задержанных следователи обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, а также разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.

Им двоим уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины

"Продолжаем выявлять и задерживать приспешников врага. Все будут отвечать", - добавил Белошицкий.

Не первый случай поджога

Отметим, что случаи поджога авто украинских военных в последнее время уже не редкость. Так, днями ранее в Ровно задержали мужчину, который занимался поджогом авто украинских военных за вознаграждение от россиян. Получил ли он деньги, пока неизвестно. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Днепре в прошлом месяце неизвестные также подожгли автомобиль военных. Полиция начала расследование и поиск преступников.

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