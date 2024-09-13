Во Львове вводятся новые правила парковки: что изменится с 1 октября

Во Львове с 1 октября начнут действовать новые правила парковки. Город делят на сектора, стоимость парковки в которых будет разной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

12 сентября депутаты Львовского горсовета утвердили новое положение о парковке во Львовской громаде. С 1 октября город введет разделение на парковочные сектора и введет новые абонементы. Военные и семьи погибших военных получат 50% скидку на приобретение абонементов.

Львов делят на зоны

Львовская громада будет поделена на шесть зон парковки.

Абонемент позволит парковаться на всех парковках в пределах сектора. Теперь льготная парковка доступна только для жителей домов, расположенных рядом с парковкой.

Жители первой зоны парковки могут пользоваться абонементами как в первой, так и во второй зоне. Жители второй и третьей зон будут иметь абонементы для своих секторов. Кроме того, будет доступен абонемент для всех жителей, зарегистрированных во Львовской громаде, который обеспечит более дешевую парковку.

Цены на парковку с 1 октября по зонам:

1 зона – до 52 грн/час

2 зона – до 36 грн/час

3 зона – до 28 грн/час

4 зона – до 20 грн/час

5 зона – до 52 грн/час

6 зона – до 20 грн/час

Стоимость льготных абонементов зависит от зоны:

1 зона – не более 24% минимальной зарплаты (1920 грн)

2 зона – не более 20% минимальной зарплаты (1600 грн)

3 зона – не более 16% минимальной зарплаты (1280 грн)

4 зона – не более 12% минимальной зарплаты (960 грн)

Абонементы на парковку во Львове

Жители смогут приобрести абонементы на 3, 6 или 12 месяцев с возможностью скидки для определенных категорий населения:

а 3 месяца – стоимость не более 20% минимальной зарплаты (1600 грн)

на 6 месяцев – стоимость не более 35% минимальной зарплаты (2800 грн)

на 12 месяцев – стоимость не более 65% минимальной зарплаты (5200 грн)

Также предусмотрено обустройство парков для людей с инвалидностью и электромобилей, а режим работы площадок будет варьироваться в зависимости от зоны.

В выходные, праздничные дни, а также с 20.00 до 8.00 в рабочие дни с жителей, имеющих право на льготную парковку, оплата не будет взиматься.

Как Львов поделили на сектора

Зона 1: сектор 1: центральная часть города, ограниченная просп. Свободы, пл. Князя Ярослава Осмомысла, ул. Гавришкевича, ул. Подвальной, ул. Валовой, пл. А.Мицкевича.

Зона 2: территория от границ 1-й зоны парковки и ограниченная ул. И.Франко, ул. Пекарской, ул. Академика В. Филатова, ул. В. Короленко, ул. М. Лысенко, ул. Гуцульской, ул. М. Кривоноса, ул. Замковой, ул. Ужгородской, пл. Старый рынок, ул. Сянской, ул. Банской, ул. Князя Мстислава Удачного, просп. В. Черновола, ул. Медовой, ул. Кулиша, ул. Д. Данилишина, ул. Городоцкой, ул. Б. Лепкого, ул. Университетская, ул. Ю. Словацкого, ул. М. Коперника (музей "Русалка Днестрова"), ул. В. Стефаника, ул. Калича Гора, ул. Л. Глебова, ул. М. Драгоманова, ул. Грушевского, ул. И. Франко.

Сектор 2-1: территория, ограниченная границами 2-й зоны парковки и по улицам: Б. Хмельницкого (нечетная сторона), пл. С. Осмомысла, Торговой (включительно), Городоцкой (парная сторона).

Сектор 2-2: территория, ограниченная границами 2-й зоны парковки и по улицам: Б. Хмельницкого (парная сторона), ул. Кривоноса (включительно).

Сектор 2-3: территория, ограниченная границами 2-й зоны парковки и ул. Винниченко (парная сторона), ул. Подвальной, ул. Кривоноса (не включая его).

Сектор 2-4: территория, ограниченная границами 2-й зоны парковки и ул. Винниченко (нечетная сторона), ул. Коперника (не включая его).

Сектор 2-5: территория, ограниченная границами 2-й зоны парковки и ул. Коперника (включительно), ул. Городоцкой (нечетная сторона).

Зона 3: территория от границ 2-й зоны парковки и ограниченная ул. Студенческой, ул. И. Мечникова, ул. Крупьярской, ул. Стрелецкая, ул. Нежинской, ул. Академика И. Крипьякевича, ул. Харьковской, ул. О. Довбуша, ул. Опришковской, ул. Б. Хмельницкого, ул. Л. Долинского, пл. 700-летие Львова, ул. Под Дубом, ул. В. Ерошенко, ул. Клепаровской, ул. Е. Пстрака, ул. Ярослава Мудрого, ул. Городоцкой, ул. А. Горской, пл. Июльской, ул. Героев УПА, ул. С. Бандеры, ул. Русовых, ул. Киевской, ул. И. Котляревского, ул. И. Богуна, ул. Академика А. Сахарова, ул. Д. Витовского, ул. По-болгарски, ул. Зарицких, ул. И. Франко, ул. И. Свенцицкого, ул. Кубанской, ул. Водогонная, ул. Студенческой.

Сектор 3-1: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Клепаровской (включая ее), ул. Б. Хмельницкого (включая его).

Сектор 3-2: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Б. Хмельницкого (не включая ее) до ул. Опришковская, ул. Замковой (включая ее).

Сектор 3-3: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Замковой (не включая), ул. Лычаковской (нечетная сторона).

Сектор 3-4: территория ограничена пределами 3-й зоны парковки и ул. Лычаковской (парная сторона), ул. Зеленая (нечетная сторона).

Сектор 3-5: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Зеленой (парная сторона), ул. И. Франко (нечетная сторона).

Сектор 3-6: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. И. Франко (парная сторона), ул. Коперника (не включая его).

Сектор 3-7: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Коперника (не включая), С. Бандеры (не включая), ул. Профессорской, ул. Устияновича, площадь Святого Юра (включительно), ул. Озаркевича (не включая его), ул. Городоцкой (не включая ее).

Сектор 3-8: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Коперника (включительно), С. Бандеры (включительно), ул. Профессорской (не включая ее), ул. Устияновича (не включая его), площадью Святого Юра (не включая ее), ул. Митрополита Андрея (не включая его)

Сектор 3-9: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Митрополита Андрея (включительно), площадью Святого Юра (не включая его), ул. Озаркевича (включительно).

Сектор 3-10: территория, ограниченная границами 3-й зоны парковки и ул. Городоцкой (включительно), ул. Шевченко, ул. Клепаровской (не включая ее).

Зона 4: территория от границ 3-й зоны парковки до границ города Львова.

Зона 5 (функциональная): территория Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого, Главного железнодорожного вокзала (пл. Дворцова), подземные и надземные многоэтажные паркинги.

Зона 6 ("Управляйся и уезжай") : территория будущего перехватывающего паркинга на ул. Стрыйской (напротив ТЦ "Кинг Кросс Леополис").