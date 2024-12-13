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Во Львове выпустили приложение для оплаты проезда в транспорте: детали

Львов, Пятница 13 декабря 2024 14:20
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Во Львове выпустили приложение для оплаты проезда в транспорте: детали Фото: во Львове запустили мобильное приложение для безналичной оплаты проезда (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Во Львове презентовали мобильное приложение "Электронный билет ЛеоКарт", которое позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте без наличных.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Во Львове презентовали мобильное приложение для безналичной оплаты проезда

Во Львове официально запустили мобильное приложение "Электронный билет ЛеоКарт", которое позволяет удобно оплачивать проезд в общественном транспорте без наличных. Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Ожидается, что новый сервис значительно снизит долю наличных оплат - до 5-4%, об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как работает приложение

Приложение предлагает пассажирам приобретать общие пересадочные билеты, а позже - абонементы. Стоимость одной поездки через приложение остается такой же, как при оплате персонализированной картой ЛеоКарт, - 13 гривен.

Для использования нужно:

  1. Скачать приложение.
  2. Выбрать билет и указать количество пассажиров или билетов.
  3. Осуществить оплату и активировать билет.

Активированный билет содержит QR-код, который необходимо приложить к считывателю на валидаторе в транспорте. Успешная валидация подтверждается зеленой отметкой на экране валидатора.

Бесплатные пересадки и удобство

В течение 40 минут после активации билета пассажиры могут совершать бесплатные пересадки. Эта опция особенно полезна для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом для сложных маршрутов.

Кроме того, приложение позволяет покупать билеты про запас, которые можно активировать постепенно, по мере необходимости.

Напомним, что с 5 ноября, в городском приложении "Киев Цифровой" доступен весь общественный транспорт столицы.

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Приложение
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