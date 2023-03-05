Во Львове состоялся первый в этом году Конгресс местных и региональных властей при президенте

Во время заседания Глава государства Владимир Зеленский отметил, что вопросы экономики и социального обеспечения людей иногда решаются скорее именно на местном уровне.

Президент также добавил, что помимо приближения победы, нужно также оперативное принятие важных для людей и будущего страны решений.

Основными темами Конгресса стали безопасность и оборона, социальная защита людей и гуманитарная ситуация на временно оккупированных и уже освобожденных территориях. А еще - перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и восстановление разрушенных россиянами домов, учебных и медицинских учреждений.

Со своей стороны, комментируя итоги Конгресса, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что единение усилий власти на всех уровнях делает страну и все ее города более сильными в противостоянии российским оккупантам.

"Днепр и дальше будет делать все, чтобы люди здесь могли продолжать жить нормальной жизнью. Насколько это возможно в условиях этой ужасной войны. Мы будем продолжать работать. Все вместе. Горсовет, Днепропетровский ВГА, облсовет. Без усталости. Каждый на своем месте и ради общей цели - Украинской победы", - сказал городской голова Днепра.