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Во Львове состоялся первый в этом году Конгресс местных и региональных властей при президенте

Фото: во Львове прошел первый в этом году Конгресс местных и региональных властей при президенте (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Во Львове состоялся первый Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он собрал около 1,6 тысяч участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Во время заседания Глава государства Владимир Зеленский отметил, что вопросы экономики и социального обеспечения людей иногда решаются скорее именно на местном уровне.

Президент также добавил, что помимо приближения победы, нужно также оперативное принятие важных для людей и будущего страны решений.

Основными темами Конгресса стали безопасность и оборона, социальная защита людей и гуманитарная ситуация на временно оккупированных и уже освобожденных территориях. А еще - перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и восстановление разрушенных россиянами домов, учебных и медицинских учреждений.

Со своей стороны, комментируя итоги Конгресса, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что единение усилий власти на всех уровнях делает страну и все ее города более сильными в противостоянии российским оккупантам.

"Днепр и дальше будет делать все, чтобы люди здесь могли продолжать жить нормальной жизнью. Насколько это возможно в условиях этой ужасной войны. Мы будем продолжать работать. Все вместе. Горсовет, Днепропетровский ВГА, облсовет. Без усталости. Каждый на своем месте и ради общей цели - Украинской победы", - сказал городской голова Днепра.

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