Во Львове ученые приблизились к созданию нового антибиотика: будет ли у Украины свой препарат

Украинские ученые вывели штаммы дрожжей, которые производят вещество с антибактериальной активностью. Оно действует против ряда бактерий, в частности стойкого к метициллину золотистого стафилококка.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук.
Ученые Института биологии клетки НАН Украины вывели штаммы дрожжей, продуцирующих аминорибофлавин - производное витамина B2 с антибактериальной активностью.
По словам Дмитрука, аминорибофлавин действует против ряда бактерий, в частности золотистого стафилококка, включая метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA). Эта бактерия обладает стойкостью к метициллину и ряду других антибиотиков.
В то же время ученый отмечает: речь идет о лабораторном продуценте, а не о готовом препарате для лечения инфекций.
Чтобы превратить разработку в новый антибиотик, исследователям нужно повысить производительность дрожжевых штаммов, оптимизировать ферментацию и разработать технологии выделения и очистки вещества до фармацевтического качества.
Следующий этап - доклинические исследования, в ходе которых проверяют токсичность, фармакокинетику и эффективность препарата на животных. После этого должны пройти клинические испытания на людях, регистрация и наладка производства.
"В украинских условиях пройти путь от лабораторного штамма к зарегистрированному антибиотику реально только при серьезных инвестициях, государственной поддержке и международном сотрудничестве", - пояснил Дмитрук.
По его словам, разработка новых антибиотиков требует значительных средств, а потенциальная прибыль для фармацевтических компаний сравнительно невелика. Поэтому бизнес неохотно инвестирует в это направление.
"Без этого разработка может остаться на уровне перспективной научной платформы", - предостерег ученый.
В то же время, Дмитрук считает важным сохранять несколько перспективных кандидатов на новые антибиотики. Опыт пандемии COVID-19 показал, что при должной концентрации ресурсов путь от научной разработки до практического применения можно существенно ускорить.
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