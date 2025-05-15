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Во Львове сегодня начались проверки от СБУ: что делают силовики и когда завершат

Четверг 15 мая 2025 16:34
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Во Львове сегодня начались проверки от СБУ: что делают силовики и когда завершат Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины в ближайшие дни будет проводить во Львове контрразведывательные мероприятия. Они продлятся с 15 по 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской области.

Как рассказали в ведомстве, к мерам безопасности привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия. Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Что будет происходить

В СБУ уточнили, что во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

Также будет осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия в Сумах, во время которых возможны проверки граждан и досмотр автотранспорта.

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Служба безопасности Украины Львов
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