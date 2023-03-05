ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове масштабная вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев

Новина українською →
Львов, Воскресенье 05 марта 2023 22:51
Во Львове масштабная вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев Фото: во Львове масштабная вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Более 30 жителей модульного городка для переселенцев обратились за помощью в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Предварительно – заболело 32 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталии Иванченко-Тимко.

По ее словам, предварительный диагноз "Острая кишечная инфекция". С ним госпитализированы 11 человек, из них 9 детей в возрасте до 17 лет. Все больные жалуются на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в средней тяжести.

Когда врачи осмотрели всех проживающих в городке, то был обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей в возрасте до 17 лет. Врач отметила, что все больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении. За их состоянием наблюдают врачи одной из городских поликлиник Львова.

Кроме этого, был осуществлен комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. В помещениях городка была проведена дезинфекция. Эпидрасследование продолжается.

Ранее РБК-Украина сообщало, чтов польском городе Глухолазы (Опольское воеводство) в центре беженцев из Украины госпитализировали более 20 человек. У них наблюдаются симптомы отравления.

Р

Еще стало известно, что украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов пищевое отравление
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным