Во Львове масштабная вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев
Более 30 жителей модульного городка для переселенцев обратились за помощью в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Предварительно – заболело 32 человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталии Иванченко-Тимко.
По ее словам, предварительный диагноз "Острая кишечная инфекция". С ним госпитализированы 11 человек, из них 9 детей в возрасте до 17 лет. Все больные жалуются на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в средней тяжести.
Когда врачи осмотрели всех проживающих в городке, то был обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей в возрасте до 17 лет. Врач отметила, что все больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении. За их состоянием наблюдают врачи одной из городских поликлиник Львова.
Кроме этого, был осуществлен комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. В помещениях городка была проведена дезинфекция. Эпидрасследование продолжается.
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