"Львівгаз" завершив 2018 рік із збитком 439,7 млн гривень

Ілюстративне фото (прес-служба "Львівгазу")

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

В ПАТ "Львівгаз" відбулись чергові загальні збори акціонерів. На засіданні була затверджена фінансова звітність підприємства за минулий рік. У зв’язку із тим, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат "Львівгазу" збитки компанії у 2018 році склали 439,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі, газорозподільні компанії змушені купувати в "Укртрансгазу" послугу з балансування. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 11187 гривень за тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на складну фінансову ситуацію впродовж 2018 року, ПАТ "Львівгаз" здійснило комплекс заходів для покращення якості обслуговування споживачів та виконало усі зобов’язання щодо підвищення безпеки транспортування газу розподільними мережами.

"Зокрема, фахівці компанії провели технічне обслуговування 24,7 тис. км підземних газових мереж, 1446 газорегуляторних пунктів (ГРП), 2 800 шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), комплексне приладове обстеження (КПО) 85 тис. км. Окрім того, здійснено заміну 32 км аварійних ділянок розподільних газопроводів та реконструйовано 6,7 км газопроводів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, фінансові труднощі ускладнюють роботу компанії ПАТ "Львівгаз". Але перегляд збиткового тарифу на розподіл знаходиться в компетенції НКРЕКП.

"Ми спрямовуємо наші зусилля і на покращення якості обслуговування клієнтів Львівщини. Зокрема у 2018 році для зручності клієнтів було розроблено мобільний додаток 104 Mobile, він призначений для мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі Android, а вже цьогоріч з’явився додаток 104 Mobile Light для споживачів газу, які користуються iPhone", – зазначив голова правління "Львівгазу" Юрій Войсович.

За словами прес-служби, у 2019 році ПАТ "Львівгаз" планує й надалі виконувати роботи, передбачені у плані розвитку газорозподільної системи, здійснювати всі регламентні роботи на газопроводах, встановлення приладів обліку газу, обслуговування клієнтів, а також виконувати всі заходи, необхідні для безперебійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років.