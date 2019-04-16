"Львовгаз" завершил 2018 год с убытком 439,7 млн гривен

Иллюстративное фото (пресс-служба "Львовгаза")

Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери

В ПАО "Львовгаз" состоялись очередные общие сборы акционеров. На заседании была утверждена финансовая отчетность предприятия за прошлый год. В связи с тем, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Львовгаза" убытки компании в 2018 году составили 439,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП). Из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе, газораспределительные компании вынуждены покупать у "Укртрансгаза" услугу по балансировке. Средняя стоимость этой услуги в прошлом году составила 11187 гривен за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в течение 2018 года, ПАО "Львовгаз" осуществило комплекс мероприятий для улучшения качества обслуживания потребителей и выполнило все обязательства по повышению безопасности транспортировки газа распределительными сетями.

"В частности, специалисты компании провели техническое обслуживание 24,7 тыс. км подземных газовых сетей, 1446 газорегуляторных пунктов (ГРП), 2 800 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП), комплексное приборное обследование (КПО) 85 тыс. км. Кроме того, произведена замена 32 км аварийных участков распределительных газопроводов и реконструировано 6,7 км газопроводов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, финансовые трудности осложняют работу компании ПАО "Львовгаз". Но просмотр убыточного тарифа на распределение находится в компетенции НКРЭКУ.

"Мы направляем наши усилия на улучшение качества обслуживания клиентов Львовщины. В частности, в 2018 году для удобства клиентов было разработано мобильное приложение 104 Mobile, он предназначен для мобильных устройств, которые работают на операционной системе Android, а уже в этом году появился 104 приложение Mobile Light для потребителей газа, которые пользуются iPhone", – отметил председатель правления "Львовгаза" Юрий Войсович.

По словам пресс-служби, в 2019 году ПАО "Львовгаз" планирует и в дальнейшем выполнять работы, предусмотренные в плане развития газораспределительной системы, осуществлять все регламентные работы на газопроводах, установку приборов учета газа, обслуживания клиентов, а также выполнять все мероприятия, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов.