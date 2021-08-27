У Львові застрелили таксиста, нападника шукають

Сьогодні, 27 серпня, о 10:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Василя Стуса у Львові поранено чоловіка.

Як встановили правоохоронці, до одного з закладів громадського харчування забіг чоловік з сильною кровотечею, який повідомив, що у нього стріляли.

Він був доставлений у лікарню. Проте, незважаючи на зусилля медиків, помер внаслідок отриманого поранення.

Правоохоронці встановили особу загиблого - 64-річного львів’янина, який працював таксистом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.