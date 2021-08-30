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У Львові затримали двох чоловіків, які напали з ножем на поліцейського поза службою

Автор: Сергій Пишкін

У Львові затримали двох людей, які внаслідок словесного конфлікту нанесли ножові поранення чоловікові та поліцейському. Правоохоронець намагався зупинити правопорушників, перебуваючи поза службою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, 17 серпня в одному з місцевих магазинів стався конфлікт між компаніями людей. Під час інциденту двоє чоловіків погрожували іншим розправою. Вже через кілька днів, біля одного з закладів Львова, зловмисники знайшли одного з учасників конфлікту та вдарили його ножем.

"Поряд, у позаслужбовий час, перебував працівник поліції, який спробував затримати нападників, однак ті нанесли йому ножове поранення у живіт", - відзначає пресслужба.

Після того, як правоохоронці встановили особистості нападників, поліції вдалося їх затримати.

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Львів