ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові вибухнув газ в житловому будинку. Є постраждалі

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 18:44
У Львові вибухнув газ в житловому будинку. Є постраждалі Фото: у Львові вибухнув газ в житловому будинку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові стався вибух у житловому будинку. Трьох людей було госпіталізовано з опіками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про вибух у триповерховому будинку Львова надійшла до ДСНС о 17:35.

До місця подій були залучені 20 рятівників й 4 одиниці техніки.

За попередньою інформацією - вибухнув побутовий газ у квартирі на другому поверсі з подальшим загорянням.

Вже о 17:55 - вогонь локалізували, а о 18:22 - ліквідували.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували з опіками середніх ступенів тяжкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ДСНС
NEWS
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році