У Львові вибухнув газ в житловому будинку. Є постраждалі
Фото: у Львові вибухнув газ в житловому будинку (t.me/dsns_telegram)
У Львові стався вибух у житловому будинку. Трьох людей було госпіталізовано з опіками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Інформація про вибух у триповерховому будинку Львова надійшла до ДСНС о 17:35.
До місця подій були залучені 20 рятівників й 4 одиниці техніки.
За попередньою інформацією - вибухнув побутовий газ у квартирі на другому поверсі з подальшим загорянням.
Вже о 17:55 - вогонь локалізували, а о 18:22 - ліквідували.
Усіх трьох постраждалих госпіталізували з опіками середніх ступенів тяжкості.