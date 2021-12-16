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У Львові через сильний туман скасовують і затримують рейси

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 грудня, Львів накрив густий туман. У зв'язку з цим Міжнародний аеропорт "Львів" затримує і скасовує рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аеропорту "Львів" в Facebook.

В той самий час частина рейсів були перенаправлені в аеропорт "Бориспіль". Зокрема, рейс авіакомпанії Ryanair 3121 Львів-Краків.

При цьому рейс 3280 авіакомпанії Ryanair Рига-Львів повернувся назад в Ригу, а рейс RYR3279 Львів-Рига був скасований.

У прес-службі аеропорту повідомили, що всі пасажири, які прибули в "Бориспіль" з Риги будуть доставлені автобусом до Львова.

Разом з тим рейс 3448 Марса - Алам - Львів полетів на запасний аеродром в "Бориспіль".

"Рейси авіакомпанії Роза Вітрів Київ-Львів; Львів - Київ 161/162 будуть об'єднані рейсами 163/164, для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Планований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35", - йдеться в повідомленні.

Також був скасований рейс авіакомпанії LOT 765/766 Варшава - Львів.

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ЛьвівАвіасполучення