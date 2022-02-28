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У Львові від сьогодні обмежують час продажу алкоголю: названо години

Автор: Світлана Мащенко

У Львові від сьогодні, 28 лютого, обмежується час продажу алкоголю у торговельних мережах, а також у закладах громадського харчування.

Про це заявив очільник міста Андрій Садовий.

Заборона, за словами мера, триватиме з 18:00 до 12:00 години дня.

"Звертаю особливу увагу підприємців та торгових мереж - в умовах воєнного стану важлива максимальна зібраність та концентрація кожного. Вже підписав відповідне розпорядження. Тому прошу неухильно його дотримуватись", - говориться в повідомленні.

Чому не забороняють повністю?

За словами Садового, є ризик, що у такому випадку запрацює тіньовий ринок, який влада не зможе контролювати.

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