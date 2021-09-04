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У Львові літак здійснив аварійну посадку, в аеропорту багато "швидких" та рятувальників

Автор: Инна Собора

У Львові близько 12:30 сталася аварійна посадка літака. Він прямував із Кіпру та запросив про посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на видання "Варта1".

Автоматично у львівський аерпорт було викликано всі спеціальні служби.

"Наразі літак здійснив посадку, під час посадки ніхто не постраждав. Літак відбуксирували у "старий аеропорт". Всі служби ще на місці події", - йдеться в повідомленні.

Водночас, львів’яни масово повідомили про літак, який низько пролетів над Сиховом та багато швидких та рятувальників, які поїхали у сторону аеропорту.

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Львів