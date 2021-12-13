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У Львові COVID-сертифікати підробляли у лікарні. Лікарям загрожує 8 років в'язниці

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Понеділок 13 грудня 2021 17:01
У Львові COVID-сертифікати підробляли у лікарні. Лікарям загрожує 8 років в'язниці Фото: у Львові викрили лікарів, які підробляли COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові правоохоронці викрили лікарів місцевої клінічної лікарні на продажі підроблених сертифікатів про вакцинацію. Вартість послуг коштувала від 2 до 4 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, схему організували медпрацівники однієї з лікарень Львова. Вони шукали клієнтів серед знайомих. Не проводячи щеплення - лікарі вносили дані про "вакцинацію" до системи "HELSI" та автоматично генерували сертифікат до застосунку "Дія". Вартість "послуги" починалася від 2 до 4 тисяч гривень.

"У ході обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені COVІD-сертифікати", - пише пресслужба.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Фото: у Львові викрили лікарів, які підробляли COVID-сертифікати (gp.gov.ua)

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Львів сертифікат вакцинації
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