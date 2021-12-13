Во Львове COVID-сертификаты подделывали в больнице. Врачам грозит 8 лет тюрьмы

Во Львове правоохранители разоблачили врачей местной клинической больницы на продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Стоимость услуг стоила от 2 до 4 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, схему организовали медработники одной из больниц Львова. Они искали клиентов среди знакомых. Не проводя прививки - врачи вносили данные о "вакцинации" в систему "HELSI" и автоматически генерировали сертификат в приложении "Дия". Стоимость "услуги" начиналась от 2 до 4 тысяч гривен.

"В ходе обысков по местам жительства и работы участников схемы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинская документация с записями о псевдовакцинации, в том числе поддельные COVID-сертификаты", - пишет пресс-служба.

В соответствии с ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Фото: во Львове разоблачили врачей, которые подделывали COVID-сертификаты (фото gp.gov.ua)