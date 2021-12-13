ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове COVID-сертификаты подделывали в больнице. Врачам грозит 8 лет тюрьмы

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 17:01
Во Львове COVID-сертификаты подделывали в больнице. Врачам грозит 8 лет тюрьмы Фото: во Львове разоблачили врачей, которые подделывали COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове правоохранители разоблачили врачей местной клинической больницы на продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Стоимость услуг стоила от 2 до 4 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, схему организовали медработники одной из больниц Львова. Они искали клиентов среди знакомых. Не проводя прививки - врачи вносили данные о "вакцинации" в систему "HELSI" и автоматически генерировали сертификат в приложении "Дия". Стоимость "услуги" начиналась от 2 до 4 тысяч гривен.

"В ходе обысков по местам жительства и работы участников схемы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинская документация с записями о псевдовакцинации, в том числе поддельные COVID-сертификаты", - пишет пресс-служба.

В соответствии с ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Фото: во Львове разоблачили врачей, которые подделывали COVID-сертификаты (фото gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов сертификат вакцинации
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году