У Львові через розпилення газу госпіталізували 12 студентів

У Львові через розпилення перцевого газу у гуртожитку постраждало дванадцятеро студентів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як зазначається, близько 21:30 одна із студенток, мешканка гуртожитку, зайшла до кімнати свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону. У кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми та розпилила його вміст. Насправді ж балончик містив газ подразнюючою дії "Перець-4".

"Чотирьох студентів після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили за місцем проживання, інші залишаються у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлись під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 10 жовтня, у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини.

Крім того, 30 вересня в Черкасах через загрозу отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки.