У Львові на залізничному вокзалі шукають вибухівку

На місці працюють експерти-вибухотехніки

Полицейские проверяют сообщение о заминировании на Главном железнодорожном вокзале Львова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Отмечается, что 22 февраля около 11.00 на оперативную линию 102 позвонил аноним, который сообщил, что железнодорожный вокзал Львова хотят взорвать.

"На место происшествия направлены эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб. Также полицейские устанавливают личность анонима, который позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в четверг утром, 21 февраля, ограничен доступ к зданиям Верховного суда в связи с сообщением о заминировании. Так, в связи с сообщением о заминировании был ограничен доступ к зданиям Верховного суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 февраля в Киеве Высший совет правосудия временно прекратил работу из-за сообщения о минировании.

15 февраля в Виннице эвакуировали 50 человек из отделения банка в связи с сообщением о минировании.