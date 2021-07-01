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У масштабній ДТП у Львові постраждали п'ятеро людей, більшість - діти

Автор: РБК-Україна

У Львові сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій постраждали п'ятеро людей. Аварія сталась 30 червня близько 23:15 на вулиці Городоцькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За інформацією від правоохоронців, зіткнулися автомобілі "Шкода Октавія" і ВАЗ-2108. В результаті ДТП постраждав водій "вісімки", 26-річний львів'янин, а також четверо його пасажирів: 26-річна жінка і троє дітей - 2, 4 і 7 років. Всі вони доставлені в місцеву лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті-до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.

Нагадаємо, що у Туреччині сталася ДТП з українськими туристами, постраждало 5 осіб.

Також на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, в якій загинули два іноземці, ще три людини потрапили до лікарні

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ДТПЛьвів