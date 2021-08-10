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У Львові сталась аварія на високовольтній лінії. Не курсує електротранспорт

Автор: Анастасія Рокитна

В Львові сталась аварія на високовольтній лінії. Роботу електротранспорту планують відновити до обіду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської міської ради.

На третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель.

"Відповідно, випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують до костелу, також трамвай №2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах - 32 і 22 не будуть курсувати, всі інші - на маршрутах", - повідомили в "Львівелектротранс".

З ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша - сьогодні вночі о 4.25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32.

"Люди працюють вручну, тому ліквідація потребує більше часу. Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому ймовірно ліквідація аварії триватиме до обіду", - повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

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транспортЛьвівАвария