У Львові сталась масштабна пожежа, була загроза вибуху газу

У Львові на вулиці Шевченка сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг. Також на місці події існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

О 19:26 пожежу локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано. Пожежу гасили за підвищеним рангом. Складність у гасінні вогню полягала у відсутності на території водопостачання.

Фото: місце пожежі (@dsns_telegram)

Вогнем знищено дах на площі 600 кв.м, виробниче обладнання на площі 150 кв.м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв.м. Постраждалих немає.

До гасіння пожежі були залучені 68 рятувальників.

Нагадаємо, у селі Новий Биків Бобровицького району у Чернігівській області, чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії; загинули троє людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що в одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух.

Крім того, у Києві стався вибух у багатоповерховому будинку.