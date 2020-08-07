У Львові сталась масштабна пожежа, була загроза вибуху газу

До гасіння пожежі були залучені 68 рятувальників
У Львові на вулиці Шевченка сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг. Також на місці події існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
О 19:26 пожежу локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано. Пожежу гасили за підвищеним рангом. Складність у гасінні вогню полягала у відсутності на території водопостачання.
Вогнем знищено дах на площі 600 кв.м, виробниче обладнання на площі 150 кв.м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв.м. Постраждалих немає.
До гасіння пожежі були залучені 68 рятувальників.
Нагадаємо, у селі Новий Биків Бобровицького району у Чернігівській області, чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії; загинули троє людей.
Також РБК-Україна повідомляло, що в одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух.
Крім того, у Києві стався вибух у багатоповерховому будинку.