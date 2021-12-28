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У Львові під час пожежі у житловому будинку загинули троє людей

Автор: Марія Кучерявець

У Львові на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"27 грудня о 21:33 у м. Львів у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку виникла пожежа внаслідок якої загинуло 3 особи. О 22:03 пожежу ліквідовано на площі 20 м кв.", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 15 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС. На місці працювала оперативна група ГУ ДСНС у Львівській області.

Про причини пожежі поки не повідомляють.

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ЛьвівПожежа