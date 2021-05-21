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У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10 гривень

Автор: РБК-Україна

Виконавчий комітет Львівської міської ради 21 травня прийняв рішення про підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Його підвищили до 10 гривень.

Про це повідомляє місцевий сайт 032.ua.

У міськраді пояснюють, що ціну підвищили, "враховуючи зростання цін на ринку паливно-мастильних матеріалів, значне зростання заробітної плати, зростання цін на запасні частини".

Що стосується електротранспорту, то квиток у водія коштуватиме 10 грн, у кіоску - 9 грн. Купуючи квиток на проїзд у трамваях чи тролейбусах через QR-коди, SMS, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay, його ціна опуститься до 8,50 грн. Студентський квиток у електротранспорті коштуватиме 5 грн, водночас у кіосках та через смартфон - 4 грн.

Раніше проїзд у маршрутках коштував 7 гривень, а у електротранспорті - 6-7 гривень.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про можливе підвищення вартості проїзду в київському метро. Говорили про подорожчання до 10-12 гривень за поїздку.

Раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у Києві не підвищуватимуться у комунальному транспорті. Вартість проїзду залишиться на рівні 8 гривень.

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