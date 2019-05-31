У Львові побудований завод з виробництва сучасного газового обладнання

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Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси

19 газорозподільних компаній, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, запустили в роботу найбільший в Україні завод з виробництва сучасних ШГРП ( шафових газорегуляторних пунктів). Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Нове виробництво RGC Production розміщено у Львові, і націлене на забезпечення потреб внутрішнього ринку, а в перспективі – вихід на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.

Фото РГК

За словами прес-служби, у найближчі роки в Україні необхідно замінити майже 20 тис. ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації. Це обладнання необхідно для регулювання і підтримання стабільного тиску природного газу в розподільних мережах, що забезпечує надійність і безпеку газопостачання та безперебійну доставку газу кожному споживачеві.

"Якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українських постачальників нас не влаштовували. Вартість імпортного обладнання дуже висока. Тому з'явилась ідея налагодити виробництво надійних і сучасних ШГРП власними силами", - сказав керівник проекту RGC Production Олександр Волович.

Фото РГК

У прес-службі зазначили, що весь комплекс робіт по створенню нового автоматизованого заводу у Львові – від ідеї до першої продукції – зайняв лише 6 місяців.

"Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси. На початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих. Надалі заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів. Вихід заводу RGC Production на проектну потужність – 900 одиниць в рік – заплановано на осінь 2019 року. Вчора, 30 травня, перша партія ШГРП в кількості 8 шт. зійшла з конвеєра", - йдеться в повідомленні.