ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові почали розгортати контейнерне містечко для переселенців

Новость на русском →
Львів, Четвер 07 квітня 2022 14:32
У Львові почали розгортати контейнерне містечко для переселенців Фото: контейнерне містечко у Львові (t.me/andriysadovyi)
Автор: Артем Горовенко

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, вимушених евакуюватися з гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, в яких зможуть жити понад 350 осіб. В одному будиночку можуть жити 2-4 особи. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.

Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде кілька таких містечок.

Нагадаємо, за даними ООН, чверть населення України була змушена покинути будинки через війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Переселенці з Донбасу Біженці
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі