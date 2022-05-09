У Львові чоловік брав 7 000 доларів за незаконний перетин кордону

За даними слідства, чоловік обіцяв надати документи, на підставі яких військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. Свої послуги він оцінив у 7 000 доларів США з людини.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.