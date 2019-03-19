У Львові від кору помер трирічний хлопчик

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Дитина, якій було 2 роки 11 місяців, захворіла на кір від своєї матері

У Львові від кору помер хлопчик з Мостиського району, якому ще не виповнилося трьох років. Про це заявив заступник директора обласного Лабораторного центру Моз Олег Когут, повідомляє "Укринформ".

За його словами, у молодшого хлопчика кір дав ряд ускладнень, найбільш важкі з яких - енцефаліт (запалення мозку) і пневмонія.

"Дитина, якій було 2 роки 11 місяців, захворів на кір від своєї матері. Захворів також його старший братик. Однак у нього перебіг хвороби був легше, дитину вже виписали з лікарні", - зазначив Когут.

Раніше повідомлялося, що з початку лютого у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору. Як зазначається, кількість захищених від кору учнів середніх навчальних закладів області досягла 90%.

РБК-Україна писало, що у Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

Всього протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. З початку 2019 року від ускладнень кору померло 11 осіб.