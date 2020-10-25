У Львові горіла багатоповерхівка, постраждали двоє дітей

Сьогодні, 25 жовтня, у Львові горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі отруєння продуктами горіння отримали двоє дітей 2020 року народження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, повідомлення про пожежу надійшло у відомство о 3:17. Вона сталась на вулиці Шевченка 392 в під’їзді на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники локалізували вогонь о 3:44 та о 3:48 він був ліквідований.

Зазначається, що двох дітей, які постраждали внаслідок пожежі, в стані середньої важкості госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню Львова.

Відомо, що вогонь знищив домашні речі на площі 25 кв.м та пошкодив стіни на площі 50 кв.м. До його ліквідації були залучені 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих.

Крім того, у Харкові сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, у результаті чого одна людина загинула, однак 17 вдалось евакуювати.