ДБР затримало львівського патрульного на хабарі

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру

Следователи Государственного бюро расследований во Львове задержали инспектора патрульной полиции при получении 1200 долларов взятки за возвращение водительского удостоверения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Указано, что инспектор отдела административной практики Управления патрульной полиции во Львове обещал водителю вернуть водительское удостоверение, изъятое у него за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Фото: взятка

Так, полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователи ГБР решают вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае доказанной вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале февраля следователи Государственного бюро расследований задержали на вымогательстве 34 тыс. долларов взятки исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева.

Как писало РБК-Украина ранее, в Национальной полиции сообщили, что в январе 2019 года задокументировали 20 фактов дачи взятки сотрудникам полиции.