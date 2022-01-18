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У Львові евакуюють школярів ліцею через інформацію про мінування

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Львів, Вівторок 18 січня 2022 12:59
У Львові евакуюють школярів ліцею через інформацію про мінування Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Через повідомлення про мінування у львівському ліцеї №93 проводиться евакуація учнів. Повідомлення про вибухівку прийшло на електронну пошту навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"Сьогодні, близько 12:00, надійшло повідомлення про замінування ліцею №93 у Сихівському районі м.Львова", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в міському управлінні освіти, у зв'язку з цим, навчальний заклад діє згідно з протоколом дій: проводиться евакуація учнів і оповіщаються батьки.

"На електронну скриньку ліцею №93 надійшло повідомлення про замінування. Школа оперативно повідомила всі відповідні служби і зараз проводить евакуацію учнів. Відтак, буде проведено обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних речовин або предметів", - заявила керівник міського управління освіти Леся Васюта.

Нагадаємо, з Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".

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